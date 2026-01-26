В Ростове-на-Дону порыв трубы оставил без отопления жилой комплекс

В Ростове-на-Дону в жилом комплексе на улице Ларина из-за прорыва водопровода затопило насосы отопления. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Авария на внутридомовых сетях холодного водоснабжения произошла накануне вечером, 25 января, в ЖК «Сердце Ростова-2». Управляющая компания перекрыла подачу холодной и горячей воды.

На месте работает аварийная бригада компании «Теплосервис ЮГ». Подрядчик, как отмечается, уже восстановил основные насосы. Сейчас тепло поступает в дома со сниженными параметрами. Полностью наладить работу системы отопления планируется сегодня до 17:00.

Константин Соловьев