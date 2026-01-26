Бастрыкин хочет знать, почему в Щедрино происходят перебои с электричеством

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения прав жителей Щедрино Ярославского округа на качественное электроснабжение. Об этом сообщили в Информационном центре ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Михайлов Фото: Алексей Михайлов

В прошедшие выходные жители поселка опубликовали пост-обращение к господину Бастрыкину после отключения электричества.

«На протяжении нескольких лет из-за ненадлежащего состояния коммунальных сетей жизненно необходимый ресурс в многоквартирные и частные дома подается с перебоями, что приводит к выходу из строя систем водоснабжения и отопления. С января текущего года температурный режим в жилых помещениях вновь не соответствует установленным нормам»,— указывается в сообщении Информационного центра.

Отмечается, что обращения жителей в различные инстанции результатов не приносят, проблема не решается. По данному факту областное следственное управление СК России возбудило уголовное дело.

Алла Чижова