В Ярославском округе поселок остался без электричества в морозы
В Ярославском округе в поселке Щедрино отключилось электричество, а как следствие, в некоторых домах прекратились подача воды и отопления. Глава округа Алексей Михайлов сообщил в своем Telegram-канале, что отсутствие электроэнергии связано с отключением по головной ПС Щедрино.
Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго»
К настоящему моменту энергетики подключили 95% потребителей поселка и прилегающих населенных пунктов по резервным схемам электроснабжения, в том числе с применением резервных источников подачи электроэнергии. Для подключения оставшихся 5% направлен еще один генератор, сообщили в пресс-службе «Ярэнерго».
Сейчас энергетики «Ярэнерго» восстанавливают основную схему электроснабжения. Работают четыре бригады, включающие 18 специалистов и шесть единиц спецтехники.
«После завершения работ возможны кратковременные перерывы, связанные с переключением на основную схему электроснабжения»,— уточнили в пресс-службе.