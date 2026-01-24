В Ярославском округе поселок остался без электричества в морозы

В Ярославском округе в поселке Щедрино отключилось электричество, а как следствие, в некоторых домах прекратились подача воды и отопления. Глава округа Алексей Михайлов сообщил в своем Telegram-канале, что отсутствие электроэнергии связано с отключением по головной ПС Щедрино.

Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго»

К настоящему моменту энергетики подключили 95% потребителей поселка и прилегающих населенных пунктов по резервным схемам электроснабжения, в том числе с применением резервных источников подачи электроэнергии. Для подключения оставшихся 5% направлен еще один генератор, сообщили в пресс-службе «Ярэнерго».

Сейчас энергетики «Ярэнерго» восстанавливают основную схему электроснабжения. Работают четыре бригады, включающие 18 специалистов и шесть единиц спецтехники.

«После завершения работ возможны кратковременные перерывы, связанные с переключением на основную схему электроснабжения»,— уточнили в пресс-службе.

Алла Чижова