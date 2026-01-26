Коммунальные службы Сочи за неделю отработали более 100 обращений жителей

Минувшая неделя стала для городских коммунальных служб периодом повышенной нагрузки на фоне нестабильных погодных условий. Несмотря на это, профильные предприятия обеспечили выполнение как плановых, так и неотложных работ, а также оперативно отреагировали более чем на сотню обращений жителей. Все сигналы, поступающие через социальные сети, в рабочем порядке передавались ответственным организациям, сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами за отчетный период было собрано порядка 4,4 тыс. тонн мусора. Для ежедневного обслуживания городской территории привлекалось 88 единиц специализированной техники. Одновременно проводились мероприятия по содержанию и восстановлению ливневой инфраструктуры. За неделю прочищен 7,1 км сетей на 38 улицах, вывезено почти 40 кубометров ила и грунта, выполнен ремонт металлических решеток ливнестоков.

Теплоснабжающие организации устранили утечки теплоносителя на ряде городских улиц, а также ликвидировали нештатную ситуацию на газопроводе низкого давления в одном из сельских населенных пунктов. Водоканал продолжил подготовку и проведение работ по перекладке канализационных и водопроводных сетей, устранил аварийные ситуации на водоводах, а также за неделю ликвидировал более 120 утечек и свыше 140 засоров.

В мэрии отмечают, что регулярные отчеты коммунальных служб позволяют оценить эффективность точечной работы и обеспечивают оперативное реагирование на наиболее чувствительные для жителей и гостей города вопросы.

Мария Удовик