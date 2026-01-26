В аэропорту Сочи сообщили о сбое в системе регистрации пассажиров

О техническом сбое в системе регистрации пассажиров Astra («Сирена-Трэвел») сообщили в аэропорту Сочи. В связи с возникшими неполадками временно ограничена возможность регистрации пассажиров и оформления багажа, что повлияло на стандартные процессы обслуживания в воздушной гавани.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В аэропорту уточнили, что из-за сбоя возможны изменения в расписании рейсов. Пассажирам рекомендуется учитывать данную информацию при планировании поездок и заранее уточнять статус вылетов и прилетов. Сложившаяся ситуация носит временный характер и связана с нарушением работы централизованной системы, используемой авиаперевозчиками.

Поставщик программного обеспечения уже предпринимает меры по восстановлению работоспособности Astra. До полного устранения неполадок регистрация пассажиров и багажа в аэропорту Сочи осуществляется в ручном режиме. Такой формат позволяет обеспечить непрерывность обслуживания, однако может потребовать дополнительного времени на прохождение формальностей.

Администрация аэропорта рекомендует пассажирам прибывать в терминал заблаговременно и следить за официальными объявлениями. Информация о восстановлении штатной работы системы будет доводиться дополнительно.

Мария Удовик