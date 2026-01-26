Ночью над территорией Кубани сбили 34 БПЛА

В ночь на 26 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами РФ. Как сообщили в Минобороны РФ, 34 дрона были сбиты над территорией Краснодарского края, четыре — над акваторией Азовского моря, по одному — над Брянской и Калужской областями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков беспилотников повреждены жилые дома и объекты предприятий. В трех частных домовладениях выбиты окна, в одном из них также повреждена кровля. Фрагменты дронов обнаружены еще на территориях четырех домов: в одном случае поврежден навес, в другом — остекление, в двух — обломки упали во дворы. В жилом секторе пострадавших нет.

Кроме того, фрагменты беспилотников упали на территории двух предприятий города. В результате инцидента пострадал один человек, он был доставлен в больницу, его травма, по данным властей, не угрожает жизни. На местах происшествий работают экстренные и специальные службы, на предприятиях продолжается тушение возгораний.

Вячеслав Рыжков