На Кубани обломки БПЛА повредили три дома и объекты предприятий, пострадал человек

В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков беспилотников ранним утром 26 января повреждены жилые дома и объекты предприятий. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, в трех частных домах выбиты окна, в одном из них также повреждена кровля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Кроме того, фрагменты дронов обнаружены на территориях еще четырех домовладений: в одном случае поврежден навес, в другом — остекление, в двух — обломки упали во дворы. В жилом секторе пострадавших нет.

Одновременно фрагменты беспилотников упали на территории двух предприятий города. В результате инцидента пострадал один человек, он госпитализирован, его травма, по данным властей, не угрожает жизни. На местах падения обломков работают экстренные и специальные службы, на предприятиях ведется тушение возгораний.

Вячеслав Рыжков