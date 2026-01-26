На мусорном полигоне в Новороссийске ликвидировали очаги пожара

Очаги пожара на мусорном полигоне в Новороссийске, где с начала декабря 2025 года фиксировалось тление отходов, ликвидированы, однако риск повторного возгорания сохраняется. Об этом сообщил заместитель главы региона Александр Гавриков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По его словам, на объекте завершены работы по локализации и ликвидации очагов огня, в настоящее время ведутся проливка и просыпка грунта для предотвращения возможного распространения тления. На полигоне задействована необходимая техника, организовано дежурство пожарного расчета. Ранее власти сообщали, что к 4 января площадь тления сократилась до 70 кв. м.

Пожар на полигоне сопровождался ухудшением качества воздуха: в населенных пунктах под Новороссийском специалисты фиксировали превышение предельно допустимых концентраций взвешенных веществ и оксида углерода. 23 января стало известно, что новым собственником полигона стала публично-правовая компания «Российский экологический оператор», сменившая компанию «Терра-Н», неоднократно привлекавшуюся к административной ответственности за нарушения природоохранного законодательства.

Вячеслав Рыжков