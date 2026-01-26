В зоне боевых действий начали применять новые дроны «Упырь-18»
Вооруженные силы России начали применять в зоне боевых действий на Украине новые дроны повышенной грузоподъемности «Упырь-18», сообщила пресс-служба «Уралдронзавода».
«Дроны "Упырь-18", получившие свое название за 18-дюймовую раму, способны нести 10-килограммовую мину на десятки километров»,— уточнила пресс-служба «Уралдронзавода» ТАСС.
Как добавила пресс-служба, повышенная грузоподъемность дрона позволяет использовать его для снабжения подразделений.