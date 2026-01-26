Медведев: атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что массированная атака беспилотников на резиденцию президента Владимира Путина могла стать основанием для ответного удара специальным оружием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В интервью «Ъ» господин Медведев сказал, что провокации со стороны западных стран в отношении России продолжаются. «Вспомните, что произошло в конце года, когда была атака на резиденцию президента РФ с использованием массированного количества беспилотных летательных аппаратов. На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия. Такого рода игры чрезвычайно опасны»,— добавил он.

Минобороны России заявляло, что в ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины направили 91 беспилотник для атаки на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Как уточняло ведомство, все БПЛА были сбиты.

Полную версию интервью с Дмитрием Медведевым читайте на сайте «Ъ».