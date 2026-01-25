Нападающий Каюмов повторил рекорд Аверина по голам за «Локомотив»
Форвард Артур Каюмов забросил 118-ю шайбу за ХК «Локомотив», тем самым повторив рекорд экс-нападающего ярославской команды Егора Аверина. Об этом сообщили в Континентальной хоккейной лиге.
Фото: ХК «Локомотив»
Шайба была забита во время выездного матча с московским «Спартаком» 25 января. «Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» одержал победу со счетом 3:2.
Артур Каюмов выступает за ярославскую команду с сезона 2016/17, он провел свыше 540 матчей. Егор Аверин играл в составе «железнодорожников» с сезона 2012/13 до 2023/24.