Ярославский «Локомотив» третий раз в сезоне обыграл «Спартак»

Ярославский ХК «Локомотив» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра в Москве завершилась со счетом 2:3 в овертайме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

В первом периоде обе команды воспользовались своими шансами при игре в большинстве: на 4-й минуте отличился Максим Березкин («Локомотив»), на 12-й — Никита Коростелев («Спартак»). Во втором периоде нападающий ярославской команды Артур Каюмов вывел свою команду вперед, забив на 37-й минуте.

В начале третьего игрового отрезка хозяева сравняли: забил Даниил Гутик. За две минуты до финальной сирены при игре в большинстве шайбу в ворота соперника забросил защитник «Локомотива» Андрей Сергеев, но взятие ворот отменили судьи после видеопросмотра. В итоге игра перешла в овертайм, в котором нападающий Байрон Фрэз забил гол с передачи Егора Сурина.

Прошлые две встречи команд в текущем сезоне также завершились победой «Локомотива»: 5:2 и 6:3.

27 января «Локомотив» сыграет со СКА в Санкт-Петербурге.