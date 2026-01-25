Вылетели раньше

В восьмой день Открытого чемпионата Австралии потерпели поражения обе первые ракетки России. Даниил Медведев в трех партиях уступил американцу Лернеру Тьену, а Мирра Андреева не справилась с украинкой Элиной Свитолиной. Таким образом, в обоих одиночных разрядах мельбурнского турнира российских игроков не осталось. Как и на прошлогоднем US Open, никому из них не удалось дойти до 1/4 финала.

Проиграв Лернеру Тьену в четвертом круге, Даниил Медведев (на фото) не смог вернуться в первую десятку мирового рейтинга по итогам Australian Open

Фото: Edgar Su / Reuters

В том, что в матче против Лернера Тьена у Даниила Медведева могут возникнуть проблемы, можно было не сомневаться. Тягучий стиль американца, которого давно тренирует чемпион Roland Garros 1989 года Майкл Чанг, сам отличавшийся феноменальной выдержкой и завидной выносливостью, всегда был неудобен Медведеву. Затяжные розыгрыши Тьена не пугают, контратакует он отменно. Сражаться с соперниками такого плана Медведеву сподручнее на более быстрых кортах, при этом он обязательно должен находиться в оптимальном физическом состоянии. Однако героическая победа в третьем круге над Фабианом Марожаном, который вел 2:0 по партиям, отняла у россиянина слишком много сил. Поэтому, несмотря на 17 мест в рейтинге, которые отделяли российскую 12-ю ракетку мира от американца, считать Медведева однозначным фаворитом не следовало, тем более что счет их предыдущих личных встреч был 2:1 в пользу Тьена.

В результате, как и год назад на Australian Open, только не во втором, а в четвертом круге, американец взял верх, причем для этого ему понадобилось не пять сетов, а всего три. В итоге — 4:6, 0:6, 3:6 за 1 час 42 минуты. Выиграв ударами навылет лишь 15 очков против 33, россиянин допустил 30 невынужденных ошибок против 16.

После победы Медведева на турнире в Брисбене в начале января могло показаться, что он полностью преодолел прошлогодний спад и на Australian Open будет готов соперничать за место в полуфинале. Однако эти ожидания были завышенными.

Тем не менее результат, достигнутый Медведевым в Мельбурне, нельзя считать провалом, а 450 рейтинговых очков, заработанных по итогам января,— приличный показатель.

С таким заделом через некоторое время реально штурмовать первую десятку, куда он сейчас, вопреки надеждам, естественно, не попал.

Российская теннисистка Мирра Андреева

Фото: Jaimi Joy / Reuters

После медведевской неудачи последним российским игроком в одиночных сетках Australian Open, оставалась Мирра Андреева. Но и ей пройти в четвертьфинал не удалось. На пути 18-летней россиянки встала украинка Элина Свитолина, которая уверенно взяла первую партию, а затем, уступив десять очков подряд в дебюте второго сета, ликвидировала отставание в два гейма и победила за 1 час 23 минуты — 6:2, 6:4.

К результату Андреевой, следствием которого стало отсутствие российских игроков в четвертьфиналах второго подряд турнира Большого шлема, как и на прошлогоднем US Open, тоже нельзя относиться однозначно. С одной стороны, в своем последнем матче она допустила слишком много грубых ошибок, в том числе в выгодных ситуациях, и выбыла из борьбы минимум на один круг раньше, чем можно было рассчитывать. С другой — перед ней, как и перед Медведевым, в воскресенье стояла сложная задача. Свитолина, занимающая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 12-е место, классно начала сезон и показывает теннис на уровне топ-10. Противоборствуя такой оппонентке, Андреева должна была усилить свою игру по сравнению с предыдущими раундами, и неудачное решение этой задачи в какой-то степени наверняка объясняется усталостью. Ведь времени на передышку между победой на турнире в Аделаиде и стартом Australian Open у нее не было.

Евгений Федяков