И пусть весь мир догоняет

Победой россиянки Мирры Андреевой завершился Adelaide International, проходивший в Австралии турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 с призовым фондом $1,2 млн. В финале она всего за 64 минуты убедительно переиграла канадку Викторию Мбоко, сумевшую взять лишь четыре гейма. Этот успех позволил Андреевой возглавить классификацию по очкам, набранным с начала сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева

Фото: Zain Mohammed / AAP Image / Reuters Мирра Андреева

Фото: Zain Mohammed / AAP Image / Reuters

Этот финал складывался не совсем так, как можно было предположить, ведь шансы Мирры Андреевой и Виктории Мбоко на титул Аделаиде выглядели примерно равными. Хорошо знакомые друг с другом, эти молодые теннисистки пересекались на юниорских соревнованиях, хорошо изучив чужие сильные и слабые стороны. Тем не менее в данном случае преимущество Андреевой было подавляющим. Уступая в начале — 0:3, она вовремя перестроилась и на всех парах устремилась к победе, взяв девять следующих геймов и не оставив Мбоко шансов в концовке. В итоге — 6:3, 6:1 за 64 минуты.

Что стало главной причиной такого быстрого фиаско канадской теннисистки — блестящая игра россиянки или собственная неподготовленность к борьбе — сказать трудно. В любом случае Андреева доказала, что в плане тактического разнообразия заметно превосходит соперницу. К тому же на качестве игры Мбоко могли сказаться нагрузки, с которыми она столкнулась на пути к финалу. Напомним, что, например, в матче второго круга против Анны Калинской канадке пришлось отыгрывать два матчбола.

Россиянка же, наоборот, провела Adelaide International очень рационально, на одном дыхании. Будучи «посеянной» под первым номером, она провела четыре матча, в которых за 4 часа 44 минуты уступила всего 15 геймов.

«Горжусь тобой, мисс Андреева!» — эмоционально высказалась по этому поводу тренер россиянки Кончита Мартинес. Учитывая, что столь ярких достижений на счету первой ракетки России не было с Wimbledon, где Андреева дошла до четвертьфинала, а предыдущий ее титул в Индиан-Уэллсе датируется мартом прошлого года, повод для радости у опытнейшей испанки, конечно, имеется.

Тяжеловато начав сезон на прошлой неделе в Брисбене, Андреева наконец предстала теннисисткой не только умелой, но и уверенной в себе, намекая на возможное успешное выступление на стартующем 18 января Australian Open, где в прошлом году, кстати, сенсационно первенствовала тогдашняя чемпионка Adelaide International американка Мэдисон Кис.

Впрочем, матч первого круга, где Андреева столкнется с сопротивлением очень опасной хорватки Донны Векич, обещает стать очень интересным.

Не случайно организаторы мельбурнского мейджора включили его в вечернюю программу понедельника.

Ну а пока самой Андреевой остается радоваться не только четвертому титулу за карьеру, подъему с восьмого на седьмое место в мировом рейтинге, но лидерству в WTA Race — классификации, учитывающей очки, набранные с момента окончания гонки на прошлогодний итоговый турнир в Эр-Рияде. Заработав в Брисбене и Аделаиде в общей сложности 618 баллов, Андреева на одно очко опережает Мбоко, на 54 — швейцарку Белинду Бенчич и на 108 — первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко. На фоне тех задач, которые стоят перед талантливой россиянкой, такое достижение, конечно, выглядит сущим пустячком. Но и оно весьма приятно.

Евгений Федяков