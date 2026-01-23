Подзабытый вариант

В шестой день Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев в 1/16 финала одержал тяжелейшую победу над венгром Фабианом Марожаном, который выиграл первые два сета. Следующим соперником сильнейшего российского теннисиста будет американец Лернер Тьен, обыгравший его год назад в Мельбурне в пяти партиях. Также в четвертый круг вышла Мирра Андреева, взявшая верх над румынкой Еленой-Габриэлой Русе. Андрей Рублев, не справившийся с аргентинцем Франсиско Серундоло, и Диана Шнайдер, уступившая украинке Элине Свитолиной, завершили выступления на нынешнем мейджоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победив Фабиана Марожана в 1/16 финала, Даниил Медведев с учетом турнира в Брисбене продлил свою январскую беспроигрышную серию до восьми матчей

Венгр Фабиан Марожан, известный Даниилу Медведеву по двум их предыдущим встречам, громко заявил о себе в мае 2023 года. Тогда, находясь за пределами первой сотни рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), он не только сенсационно одолел в третьем круге «мастерса» в Риме испанца Карлоса Алькараса, вторую ракетку мира на тот момент, но и запомнился очень рискованной игрой, которая неоднократно ставила в тупик титулованного соперника.

Подобный стиль радует глаз зрелищностью, но в затяжных встречах, когда на первый план выходит выносливость, эффективен не всегда. Тем не менее все четыре предыдущих пятисетовых матча с участием Марожана неизменно заканчивались его победами, которые говорили о том, что с физической подготовкой и терпением у 26-летнего венгра все в порядке.

Опыт участия в марафонских противостояниях у Медведева был более богатым. Правда, похвастаться статистикой он не мог. 9 побед и 13 поражений — не очень впечатляющий показатель, причем в прошлом сезоне на мейджорах он проиграл три пятых сета из четырех, а отыграться с 0:2 по партиям россиянину в последний раз удавалось два года назад, как раз на Australian Open в полуфинале против Александра Зверева из Германии и в матче второго круга против финна Эмиля Руусувуори.

В пятницу россиянину понадобилось вспомнить, как совершать подобные теннисные подвиги. Уступив тай-брейк первого сета и нестабильно проведя вторую партию, он позволил Марожану почувствовать себя хозяином положения.

Третий сет был равным, но в концовке венгр не справился с психологическим давлением и допустил несколько ошибок.

Этот эпизод надолго выбил его из равновесия, и в четвертой партии россиянин полностью диктовал свои условия, выиграв ее под ноль.

Пятый сет получился очень интересным. За затяжным шестым геймом, в котором Медведеву удалось взять чужую подачу, последовали два брейка подряд, но девятый гейм россиянин разыграл уверенно. В итоге — 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3 за 3 часа 43 минуты. Сделав 19 эйсов при 10 двойных ошибках, Медведев вышел в четвертый круг, где встретится с тем самым тягучим американцем Лернером Тьеном, которому он уступил в Мельбурне в прошлом году уже в 1/32 финала.

Другой российской надежде мужского турнира, Андрею Рублеву, поддержать успех своего соотечественника не удалось. Аргентинец Франсиско Серундоло, выигравший у Рублева три из четырех их предыдущих матчей, снова доказал свое преимущество. Южноамериканец имел превосходство в подаче и был стабильнее на задней линии, где взял активными ударами 30 очков против 26, допустив на 15 меньше невынужденных ошибок. Таким образом, российский четвертьфинал между Медведевым и Рублевым в Мельбурне не состоится.

Отменилась также встреча в 1/8 финала двух бывших партнерш по парному разряду Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

Андреева не без проблем, но все-таки справилась с упорной румынкой Еленой-Габриэлой Русе, которая собственную настойчивость раз за разом нивелировала грубыми ошибками.

Тут дело ограничилось двумя партиями — 6:3, 6:4. Шнайдер же остановила украинка Элина Свитолина. Набрав в межсезонье прекрасную форму, эта 31-летняя теннисистка в январе взяла титул на небольшом турнире в новозеландском Окленде, а в Мельбурне в 1/16 финала остановила россиянку, победив — 7:6 (7:4), 6:3. В прошлом году на пути к своему титулу на тысячнике в Индиан-Уэллсе Андреева прошла Свитолину в четвертьфинале.

Евгений Федяков