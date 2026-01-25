На Кубани два грузовика попали в ДТП из-за гололеда

Два грузовика попали в ДТП 25 января в Каневском и Тихорецком районах Краснодарского края из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / mvd_23 Фото: t.me / mvd_23

Первая авария произошла на участке автодороги между станицами Стародеревянковской, Ленинградской и Кисляковской. По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением на скользкой дороге. В результате машина съехала на обочину и опрокинулась.

Шофер грузовика — житель станицы Брюховецкой — не пострадал. На место происшествия вызвали спецтехнику для эвакуации перевернутой фуры. В это время каневские полицейские регулировали дорожное движение на участке трассы.

Аналогичный случай в произошел на 53-м км дороги «станица Журавская — Тихорецк», где из-за обильного снегопада и температурных перепадов образовался гололед. Водитель грузовика потерял управление и съехал с проезжей части, застряв в снегу. Самостоятельно вернуться на трассу машина не могла.

О происшествии стало известно благодаря проезжавшим мимо автомобилистам, которые сообщили о случившемся в Госавтоинспекцию. Инспекторы ДПС прибыли на место и вызвали коллег из пожарной части, которые с помощью троса вытащили многотонный грузовик на проезжую часть. После этого водитель смог самостоятельно продолжить движение по маршруту.

Никита Бесстужев