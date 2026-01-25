В Славянском районе обнаружили 461 метр браконьерских сетей в реке Протоке

По решению Славянского районного суда Краснодарского края были конфискованы 10 браконьерских сетей общей длиной 461 метр, обнаруженных в федеральном заказнике «Приазовский» по иску природоохранной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства о водных биоресурсах при проверке особо охраняемой территории. Бесхозные рыболовные сети нашли в русле реки Протоки.

Эксперты зафиксировали нарушения положения о федеральном заказнике «Приазовский», запрещающего промышленное, спортивное и любительское рыболовство на данной территории. Обнаруженные орудия лова также противоречат постановлению правительства о запрещенных к ввозу в Россию средствах добычи водных биоресурсов.

На основании выявленных нарушений прокуратура обратилась в суд с иском о признании сетей бесхозным имуществом. Суд удовлетворил требование надзорного ведомства. Конфискованные сети планируют передать в зону специальной военной операции для нужд Минобороны России.

Никита Бесстужев