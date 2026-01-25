Reuters: Индия снизит пошлины на авто из ЕС со 110% до 40%

Как сообщает Reuters, Индия и ЕС очень близки к подписанию торгового соглашения. О нем может быть объявлено уже 27 января. По данным источников агентства, стороны уже договорились, что Индия снизит импортные пошлины на некоторые автомобили из ЕС с нынешних 110% до 40%.

Как сообщает агентство, премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился немедленно снизить размер пошлины на автомобили из ЕС стоимостью выше €15 тыс. В дальнейшем размер пошлин будет снижен до 10%, уверяют источники Reuters. Ни в министерстве торговли Индии, ни в Еврокомиссии эту информацию комментировать не стали.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на этой неделе заявила, что ЕС и Индия близки к заключению исторического соглашения о свободной торговле. Его госпожа фон дер Ляйен назвала «матерью всех сделок».

Переговоры о торговой сделке Индии и ЕС начались в 2007 году, однако из-за спорных вопросов они неоднократно заходили в тупик и были прерваны в 2013 году. В 2022-м дискуссия возобновилась из-за потрясений в мировой торговле, вызванных среди прочего войной на Украине и враждебной политикой Дональда Трампа. В 2024 году объем торговли Индии и ЕС достиг €120 млрд (около $140 млрд).

Кирилл Сарханянц