Глава ЕК анонсировала историческое торговое соглашение Евросоюза с Индией
Индия и Евросоюз приближаются к заключению исторического соглашения о свободной торговле, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Это событие, по ее словам, может стать «матерью всех сделок».
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ
Соглашение, уточнила глава ЕК, создаст общий рынок на 2 млрд человек и обеспечит контроль над почти четвертью мирового ВВП. «Европа хочет вести бизнес с сегодняшними центрами экономического роста и экономическими державами этого столетия. От Латинской Америки до Азиатско-Тихоокеанского региона и далеко за его пределами»,— добавила госпожа фон дер Ляйен во время выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
По данным The Economic Times, стороны планируют объявить о завершении переговоров 27 января на 16-м саммите Индия — ЕС. Соглашение будет подписано в ближайшие месяцы после юридических процедур, включая одобрение Европарламентом. Переговоры о торговой сделке Индии и ЕС начались в 2007 году, однако из-за спорных вопросов они неоднократно заходили в тупик и были прерваны в 2013 году. В 2022-м дискуссия возобновилась из-за резких изменений в мировой торговле. В 2024 году объем торговли Индии и ЕС достиг €120 млрд (около $140 млрд).