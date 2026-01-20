Глава ЕК анонсировала историческое торговое соглашение Евросоюза с Индией

Индия и Евросоюз приближаются к заключению исторического соглашения о свободной торговле, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Это событие, по ее словам, может стать «матерью всех сделок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Соглашение, уточнила глава ЕК, создаст общий рынок на 2 млрд человек и обеспечит контроль над почти четвертью мирового ВВП. «Европа хочет вести бизнес с сегодняшними центрами экономического роста и экономическими державами этого столетия. От Латинской Америки до Азиатско-Тихоокеанского региона и далеко за его пределами»,— добавила госпожа фон дер Ляйен во время выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

По данным The Economic Times, стороны планируют объявить о завершении переговоров 27 января на 16-м саммите Индия — ЕС. Соглашение будет подписано в ближайшие месяцы после юридических процедур, включая одобрение Европарламентом. Переговоры о торговой сделке Индии и ЕС начались в 2007 году, однако из-за спорных вопросов они неоднократно заходили в тупик и были прерваны в 2013 году. В 2022-м дискуссия возобновилась из-за резких изменений в мировой торговле. В 2024 году объем торговли Индии и ЕС достиг €120 млрд (около $140 млрд).