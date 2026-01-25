В Крыму количество покупок мебели и фурнитуры сократилось на 16%

В Крыму в 2025 году мебель и фурнитуру покупали на 16% реже, чем годом ранее. Средний чек такого приобретения составил 13,9 тыс. руб., что на 9% превышает аналогичный показатель 2024 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

По информации центра, в Севастополе количество покупок мебели и фурнитуры в 2025 году сократилось на 18% в сравнении с предшествующим годом. Средний чек вырос на 7% — до 14,5 тыс. руб.

По мнению заместителя директора Южного дивизиона компании «ТБМ» Натальи Лигус, один из ключевых факторов сокращения спроса на мебель и фурнитуру — резкое охлаждение рынка жилья.

«Дополнительное давление на рынок оказало снижение реальных доходов населения. Покупатели стали осторожнее относиться к крупным тратам и все чаще откладывают обновление мебели, не воспринимая ее как первоочередную необходимость. Это особенно заметно в среднем и нижнем ценовых сегментах»,— отметила эксперт.

Она также обратила внимание на сильное влияние на рынок маркетплейсов. «Конкуренция там значительно жестче: на одной площадке представлены производители со всей страны, и борьба за покупателя часто сводится к цене. Компании, которые не смогли адаптироваться к этому каналу продаж, потеряли часть оборота. Те же, кто присутствует на маркетплейсах, оказались вынуждены снижать стоимость продукции, что напрямую ударило по рентабельности бизнеса. Для ряда региональных производителей такая ценовая гонка оказалась непосильной»,— констатировала Наталья Лигус.

По словам эксперта, роста мебельного рынка в натуральном выражении в 2026 году не ожидается. Конкуренция в среднем ценовом сегменте усилится, ключевым фактором успеха станет способность предложить оптимальное сочетание цены, качества и сервиса. «В низком ценовом сегменте падение объемов производства, скорее всего, продолжится — выживут только те компании, которые готовы работать с минимальной маржинальностью и высокой операционной эффективностью»,— рассказала Наталья Лигус.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае спрос на мебель и фурнитуру упал на 16% в 2025 году.

Маргарита Синкевич