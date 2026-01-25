Для «Легендарной автограф-сессии» в Екатеринбург привезли спецтираж винила и CD

В Екатеринбург доставили спецтираж виниловых пластинок и CD с альбомами групп свердловского рок-клуба, сообщили организаторы концерта «Большой рок-квартирник», который откроет Год уральского рока в Екатеринбурге.

Фото: Светлана Толмачева

Свердловский рок-клуб был создан 16 марта 1986 года и просуществовало до 1991 года. В него входили такие группы, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Настя», «Агата Кристи», «Урфин Джюс», «Смысловые галлюцинации». В Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока в честь 40-летия Свердловского рок-клуба. В течение 2026 года в Екатеринбурге будут проходить концерты, лекции, выставки, экскурсии, квартирники, спектакли и мюзиклы.

«Большой рок-квартирник» состоится 4 февраля в ККТ «Космос». На нем выступят Владимир Шахрин и Владимир Бегунов («Чайф»), Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации)», Михаил Симаков («Апрельский марш)», Евгений Горенбург («Топ») и другие. В сопровождении оркестра B-A-C-H прозвучат хиты, созданные в период существования рок-клуба.

Во втором отделении выступит группа «Урфин Джюс» с юбилейной программой, посвященной 45-летию коллектива. В концерте примут участие Александр Пантыкин, Альберт Потапкин и Вадим Самойлов. Ведущим будет Михаил Симаков.

Сразу после концерта пройдет «Легендарная автограф-сессия». «Свое участие в ней подтвердили Александр Пантыкин, Владимир Шахрин, Вадим Самойлов, Сергей Бобунец и многие другие участники открытия Года рока. У любителей винила будет возможность пополнить свои коллекции и тут же получить автограф на пластинках или на плакатах, выпущенных специально к этому событию»,— пообещал один из продюсеров Года Уральского рока Олег Гененфельд.

«Легендарная автограф-сессия» доступна только для 100 обладателей билетов. Одним из первых приобрел билет челябинский музыкант, экс-вокалист Radio Avalon Роман Максимов. Он признался, что фанат группы «Урфин Джюс», и рассказал, что 20 лет назад посещал студию Александра Пантыкина в «Бункере». «Добряком оказался, без всех звездных замашек, хотя регалий на тот момент уже было пруд пруди. Мы разговорились, а на прощание еще и спели а капелла "Человек наподобие ветра"»,— поделился он воспоминанием о «Дедушке уральского рока».

Часть средств от продажи билетов на концерт и автограф-сессию направят на приобретение музыкальных инструментов для школьных ансамблей.

Николай Яблонский