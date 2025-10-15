Год уральского рока в Екатеринбурге откроют 4 февраля концертом звезд рок-клуба
В честь открытия Года уральского рока в Екатеринбурге 4 февраля в ККТ «Космос» состоится концерт «Большой рок-квартирник», в котором примут участие звезды свердловского рок-клуба, сообщила пресс-служба оргкомитета.
Дата открытия приурочена ко дню памяти поэта и переводчика Ильи Кормильцева, который писал тексты песен для участников рок-клуба. В первом отделении прозвучат известные хиты в сопровождении оркестра B-A-C-H, а во втором — группа «Урфин Джюс» во главе с Александром Пантыкиным выступит с юбилейной программой в честь 45-летия команды. «Зрителям нашего концерта удастся прикоснуться к легенде, которая, как птица феникс, специально возродится ради юбилейного выступления»,— рассказал один из продюсеров Года уральского рока Олег Гененфельд.
Свое участие в концерте подтвердили:
- Владимир Шахрин и Владимир Бегунов («Чайф»);
- Вадим Самойлов («Агата Кристи»);
- Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации»);
- Настя Полева и Егор Белкин;
- Михаил Симаков («Апрельский марш»);
- Евгений Горенбург («Топ»).
Сбор от билетов на мероприятие будет перечислен на покупку музыкальных инструментов для школьных рок-групп в Екатеринбурге и Свердловской области.
В оргкомитете рассказали, что в честь 40-летия Свердловского рок-клуба в течение 2026 года в Екатеринбурге будут проходить концерты, лекции, выставки, экскурсии, квартирники в барах, спектакли и мюзиклы на больших сценах. В мае будет установлен памятник режиссеру Алексею Балабанову, который использовал песни уральских групп в качестве саундтрека в своих фильмах.
В Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока в честь 40-летия Свердловского рок-клуба. Объединение было создано 16 марта 1986 года и просуществовало до 1991 года. В него входили такие группы, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Настя», «Агата Кристи», «Урфин Джюс». Последней группой, официально вступившей в рок-клуб, стали «Смысловые галлюцинации». Для празднования юбилея создана рабочая группа, в которую вошли в том числе Олег Гененфельд, Александр Пантыкин, Евгений Горенбург, Владимир Шахрин, Вадим Самойлов, журналист Дмитрий Карасюк. Ее возглавил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
