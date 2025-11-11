На автограф-сессию членов свердловского рок-клуба продадут 100 билетов

В рамках Года уральского рока в Екатеринбурге будет организована «Легендарная автограф-сессия» с участием представителей свердловского рок-клуба, сообщили в оргкомитете. Она пройдет сразу после концерта «Большой рок-квартирник» в ККТ «Космос» 4 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы "Урфин Джюс" Александр Пантыкин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Лидер группы "Урфин Джюс" Александр Пантыкин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Один из продюсеров Года уральского рока Олег Гененфельд пояснил, что для «Легендарной автограф-сессии» надо приобрести отдельные билеты, их количество ограничено — не более 100. «Старт продаж 11.11 в 11:11. Билеты можно приобрести или выиграть в эфире утреннего шоу "Ротов, подъем!" на "Нашем Радио Екатеринбург". Музыканты придут на автограф-сессию сразу после выступления на сцене»,— рассказал господин Гененфельд.

Свое участие в «Легендарной автограф-сессии» подтвердили Александр Пантыкин, Владимир Шахрин, Вадим Самойлов, Сергей Бобунец и другие участники «Большого рок-квартирника».

«Большой рок-квартирник» посвящен открытию Года уральского рока. В первом отделении прозвучат хиты в исполнении оркестра B-A-C-H, на сцену выйдут Владимир Шахрин и Владимир Бегунов («Чайф»), Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации»), Михаил Симаков («Апрельский марш»), Евгений Горенбург («Топ»), Настя Полева и Егор Белкин. Во втором отделении выступит группа «Урфин Джюс» с юбилейной программой в честь 45-летия. К группе присоединятся Альберт Потапкин и Вадим Самойлов.

Часть средств от продажи билетов будет направлена на благотворительные цели: приобретение музыкальных инструментов и оборудования для школьных групп.

В Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока в честь 40-летия Свердловского рок-клуба. Объединение было создано 16 марта 1986 года и просуществовало до 1991 года. В него входили такие группы, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Настя», «Агата Кристи», «Урфин Джюс», «Смысловые галлюцинации». В течение 2026 года в Екатеринбурге будут проходить концерты, лекции, выставки, экскурсии, квартирники в барах, спектакли и мюзиклы на больших сценах. В мае будет установлен памятник режиссеру Алексею Балабанову, который использовал песни уральских групп в качестве саундтрека в своих фильмах.

Николай Яблонский