Свердловскому рок-клубу готовят юбилей

В честь 40-летия свердловского рок-клуба мэрия Екатеринбурга планирует снять фильм об уральских музыкантах для «всех кинотеатров страны», провести благотворительный концерт уральских звезд и создать Рок-центр в Екатеринбурге. Об этом представители мэрии рассказали на Совете неравнодушных горожан. Впрочем, по словам главы города Алексея Орлова, без финансовой поддержки федеральных и областных властей часть проектов рискует быть нереализованной.



Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заседание Совета неравнодушных горожан (официальное название Совет по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга) было посвящено обсуждению предстоящего в следующем году юбилею Свердловского рок-клуба. Празднование этого события пройдет на высшем уровне, судя по составу участников заседания — помимо мэра Алексей Орлова участие в заседании принял врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. В обсуждении участвовали имеющие к уральскому року самое прямое отношение: президент свердловского рок-клуба Николай Грахов, основатель группы «Урфин Джюс» и «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин, автор текстов группы «Смысловые Галлюцинации» Олег Гененфельд, организатор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург.

Екатеринбург объявил 2026-й Годом уральского рока в честь 40-летия свердловского рок-клуба, который просуществовал с 1986 по 1991 год. В него входили такие группы, как «Чайф», Nautilus Pompilius, «Настя», «Агата Кристи», «Урфин Джюс», «Смысловые галлюцинации». Для празднования юбилея создана рабочая группа, в которую вошли в том числе Олег Гененфельд, Александр Пантыкин, Евгений Горенбург, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, журналист Дмитрий Карасюк. Возглавил ее мэр Алексей Орлов.

Год уральского рока начнется с концерта свердловских музыкантов в киноконцертном театре «Космос» в день памяти поэта Ильи Кормильцева — 4 февраля. По словам директора департамента культуры мэрии Ильи Маркова, одним из идеологов этого концерта выступит Александр Пантыкин.

«В этот день "Урфин Джюс" будет отмечать 45-летие, все друзья группы также будут принимать участие в праздновании»,— пояснил глава департамента.

Сам «дедушка уральского рока» заявил, что выступить на благотворительном концерте согласились почти все рок-звезды, кроме, как подчеркивается, пока, Вячеслава Бутусова. Александр Пантыкин добавил, что средства от продажи билетов пойдут на создание репетиционных площадок в школах, в которых нет оборудования для обучения игры на музыкальных инструментах. «Ведем переговоры с директорами учреждений, чтобы некоторые школьники тоже выступили на этом концерте. Показать преемственность, это очень важно»,— пояснил основатель «Урфин Джюс».

Илья Марков добавил, что большая часть проектов празднования потребует поддержки федеральных и региональных властей. По его словам, в мэрии планируют направить средства на создание художественного фильма об уральском роке, который «покажут во всех кинотеатрах страны».

«Сценарий есть, он прочитан многими присутствующими здесь, надо вести разговор с большой продюсерской командой, с серьезным кинопродакшеном для того, чтобы кино было по-настоящему востребованным»,— сказал глава департамента.

Автор сценария, организатор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург призвал Дениса Паслера принять «политическое решение», чтобы фильм вышел именно в 2026 году. «Сценарий дописывается, перерабатывается, выкуплены права на 17 песен, которые можно использовать в кинематографе и надо приступать к подготовительному периоду. Кино — это лучший способ продвижения региона»,— заверил он врио губернатора.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Финансовой поддержки потребует и серия юбилейных концертов под рабочим названием «Рок трех столиц», посвященный музыке Свердловска, Ленинграда и Москвы. По мнению Ильи Маркова, генеральным партнером для этого проекта могли бы выступить «Сбер» или VK.

Глава департамента также рассказал, что наиболее сложным с точки зрения ресурсов является проект по созданию Рок-центра в заброшенном здании бывшего дома культуры (ДК) имени Свердлова, в котором когда-то располагался Свердловский рок-клуб, или в бывшем павильоне Свердловской киностудии, где работает торговый комплекс «Сити-центр». После запуска Рок-центр должен будет выполнять образовательную, музейную и концертную функции. Господин Марков отметил, что здание бывшего ДК имени Свердлова является «идеальным вариантом», но есть определенные сложности для начала работ. Он добавил, что власти имеют наработки по обновлению здания «Сити-центра».

«Это объект федеральной собственности, который передан в аренду частному бизнесу, но бизнес готов к перезагрузке и понимает, что в центре города не место объектам, которые выполняют обыденную и не очень презентабельную торговую функцию»,— сказал Илья Марков, предложив собравшимся обсудить план празднования.

Депутат думы Екатеринбурга от «Единой России» Александр Колесников возмутился, что власти вспоминают о талантливых людях «только тогда, когда они умирают». «Раньше нельзя было вспомнить Алексея Балабанова, при жизни? Точно также и здесь, у нас есть "дедушка уральского рока" Александр Пантыкин, и я, товарищ мэр, предлагаю рассмотреть вопрос о присвоении ему звания почетного гражданина Екатеринбурга. Он звезда, его весь мир знает»,— обратился он к градоначальнику. Господин Колесников обратился и к врио губернатора, сказав про шансонье Александра Новикова. «Товарищ Паслер, если вы ему присвоите почетного гражданина Свердловской области, это будет просто прекрасно»,— заверил он.

Депутат гордумы от «Яблока» Константин Киселев также призвал «понять, что уральский рок — это в том числе и настоящее».

«Я пытаюсь вспомнить, когда рок-музыканты обращались за поддержкой к власти, и я не нахожу таких случаев. В современных условиях, а рок всегда был музыкой протеста, это просто страшно. Чем сегодня может помочь власть? Просто не мешать, ничего не запрещать»,— сказал парламентарий.

Мэр Алексей Орлов сообщил, что запланированные проекты в честь Года уральского рока не реализовать без финансовой поддержки федеральных и областных властей.

«У нас может получиться мероприятие, которое еще больше будет позиционировать Екатеринбург как одну из значимых культурных столиц с таким особым явлением, как свердловский рок»,— сказал он, и призвал собравшихся дать Денису Паслеру время подумать, как этому событию придать особую значимость.

Сам господин Паслер по данной теме на заседании пока что высказываться не стал.

