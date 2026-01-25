В Горячем Ключе впервые выполнили лапароскопическую герниопластику

В Горячем Ключе в начале 2026 года впервые провели лапароскопическую герниопластику — малоинвазивную операцию по лечению грыж с использованием видеоконтроля. Возможность выполнять такие вмешательства появилась после закупки современного эндоскопического оборудования, сообщили в администрации Краснодарского края.

Лапароскопическая герниопластика проводится через небольшие проколы в брюшной стенке, что снижает травматичность операции и ускоряет восстановление пациентов. Хирург работает под визуальным контролем, наблюдая увеличенное изображение операционного поля на экране.

Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи в муниципалитетах является одной из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В рамках инициативы в 2025 году в Краснодарском крае по программе модернизации первичного звена здравоохранения было приобретено более 1,5 тыс. единиц медицинского оборудования.

Как сообщалось ранее, в регионе также открываются новые медицинские объекты и расширяется доступ жителей к специализированной помощи, в том числе в отдаленных районах Кубани.

Никита Бесстужев