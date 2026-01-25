В Ростовской области кондитерские изделия подорожали на 12%

За 2025 год кондитерские изделия в Ростовской области подорожали на 12,23%. Об этом сообщается в материалах отделения Банка России по региону.

Как отмечают в Центробанке, производители кондитерских изделий отразили в ценах возросшие затраты на упаковку и отдельные ингредиенты, в частности, муку и масло.

Сливочное масло выросло в цене на 1,78%, так как подорожало сырье и упаковка. Вместе с тем сахар три месяца подряд дешевеет из-за того, что отечественные производители стараются продать накопившиеся запасы. В целом за 12 месяцев сахар подешевел на 8,85%.

Мария Иванова