На Кубани спрос на мебель и фурнитуру упал на 16% в 2025 году

В Краснодарском крае количество покупок мебели и фурнитуры сократилось на 16% в 2025 году в сравнении с 2024 годом. Средний чек такого приобретения вырос на 8%, до 18,1 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Наблюдается заметное снижение числа покупок в непродовольственных категориях, особенно по бытовой технике и мебели. Как правило, это дорогостоящие товары, с длинным циклом планирования покупки, поэтому многие откладывают такие приобретения. При этом происходит переток спроса в онлайн: число покупок в интернете выросло на 19% год к году. Траты стали рациональнее и обдуманнее, импульсивных покупок практически не осталось. Количество покупок дорогой мебели сократилось, а в сегменте “масс-маркета”, а также малогабаритных комплектов, которые удобно отправлять через интернет-заказ, увеличилось. Тем не менее, за счет роста себестоимости ценник выше»,— рассказали эксперты «Чек Индекса».

По мнению заместителя директора Южного дивизиона компании «ТБМ» Натальи Лигус, снижение спроса на мебель и фурнитуру связано с резким охлаждением рынка жилья. «В 2022–2024 годах южные регионы были основными точками притяжения для переезда. Люди покупали и арендовали квартиры, активно обустраивали жилье, что напрямую поддерживало спрос на кухонную и корпусную мебель. В 2025 году ситуация изменилась: высокие ипотечные ставки существенно сократили число сделок. По итогам года Краснодарский край занял первое место в стране по доле нераспроданного жилья в новостройках — около 61%. Новые квартиры не продаются, а значит, не обставляются»,— констатирует эксперт.

Она добавила, что отдельным фактором стала экологическая катастрофа в Анапе, которая особенно болезненно отразилась на мебельщиках, работающих с объектными заказами. «В 2025 году резко сократилось количество проектов по оснащению гостиниц, отелей и санаториев. Для части производителей в Краснодарском крае это означало фактическую остановку работы»,— рассказала Натальи Лигус.

Маргарита Синкевич