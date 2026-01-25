Ростовская область находится на четвертом месте в России по числу студентов

В вузах Ростовской области числятся 144,2 тыс. человек, что на 4,5% больше, чем в прошлом учебном году. Регион занимает четвертое место в стране по численности студентов. Об этом сообщает Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Сеть высших учебных заведений Ростовской области включает 13 самостоятельных организаций и 25 филиалов. В этих заведениях обучаются более трети студентов Юга России — 33,7%. Из 144,2 тыс. студентов 44,8% получают образование за счет средств федерального бюджета. Число получателей стипендии выросло почти на 5%.

Более половины обучающихся (56,7%) выбирают очное обучение, заочно обучаются 28,7%, а очно-заочно — чуть более 14,6%. Женская доля среди студентов составляет 48,5%, причем среди очников доля девушек снижается до 46,2%.

В 2025-2026 учебном году в вузы Ростовской области поступили 44,6 тыс. человек, что на 11,3% больше, чем годом ранее. Дипломы о высшем образовании в прошлом году получили 28 тыс. выпускников, что тоже больше, чем годом ранее (26,9 тыс.).

Преподают в университетах и институтах 6,7 тыс. человек, из которых более 71% имеют ученую степень и почти 47% — ученое звание.

Мария Иванова