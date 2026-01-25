Две из пяти поврежденных опор ЛЭП в Мурманской области работали с 1966 года

Следователи не выявили признаков внешнего воздействия на опоры линий электропередачи, обрушение которых привело к аварии в Мурманске и Североморске. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Мурманской области.

Как говорится в сообщении ведомства, разрушение пяти промежуточных одноцепных опор на оттяжках произошло 23 января 2026 года в период с 4:00 до 15:00 на расстоянии около 7 км от Мурманска в направлении Североморска-3. Две из опор эксплуатировались с 1966 года, две — с 1982-го, одна — с 1988 года. «Срок эксплуатации опор составляет 40 лет, после чего каждые пять лет ЛЭП и опоры ЛЭП подвергаются техническому освидетельствованию»,— отметили в СКР.

В СКР сообщили, что изъяты смывы и вырезы с объектов электрооборудования. В ходе визуального осмотра признаков какого-либо внешнего воздействия третьих лиц на опоры ЛЭП не установлено. Также в помещениях сетевой организации изъята техническая документация, касающаяся обслуживания и содержания линий электропередачи, а также сведения о должностных лицах, ответственных за их безопасную эксплуатацию.

Назначен комплекс судебных экспертиз, продолжаются допросы сотрудников сетевой организации, включая директора регионального филиала. В рамках расследования следствие проверяет адекватность и соразмерность мер по содержанию сетей и их своевременной очистке от гололедно-изморозевых отложений, которые могли стать причиной обрушения опор и последующей аварийной ситуации.