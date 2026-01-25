Курортная недвижимость в Анапе подорожала на 18% в 2025 году

Стоимость курортной недвижимости в Анапе выросла на 18% по итогам 2025 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на совместное исследование аналитиков компании «Домос» и курорта «Лучи». В некоторых проектах цена 1 кв. м превысила 600 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Рост стоимости в различных проектах варьировался от 3 до 30%, что зависело от концепции объекта, его популярности, наполнения, расположения и уникальных характеристик. Стоимость типового гостиничного номера площадью 30 кв. м. увеличилась с 13,9 млн руб. до 17,2 млн руб. В сегменте более дорогих объектов рост был заметнее: номер площадью 36,5 кв. м подорожал на 5,4 млн руб, достигнув 24,2 млн руб.

По данным экспертов, рост стоимости курортной недвижимости в Анапе произошел на фоне общего сокращения спроса. В новостройках он снизился на 11% из-за ограниченной транспортной доступности и сниженного туристского спроса. В сегменте гостиничной недвижимости снижение спроса составило 3-5%.

Сегмент гостиничной недвижимости живет по своим законам. Здесь важна не краткосрочная конъюнктура, а продуманная модель доходности и долгосрочный горизонт инвестиций. В проектах с сильной концепцией стоимость может расти на 30% даже в непростых условиях, прокомментировала замгендиректора курорта Лучи Ольга Нарт.

По словам руководителя компании «Домос» Сергея Бражника, покупатели курортной недвижимости в Анапе в основном являются инвесторами из других регионов: москвичи составили 45% сделок, жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 25%, клиенты из северных регионов и Сибири — 20%, и 10% — жители Краснодарского края.

Эксперты прогнозируют, что в 2026 году тенденция роста цен на рекреационную недвижимость на юге России сохранится. В Анапе ожидается увеличение стоимости объектов в среднем на 20-25% из-за сокращения предложения и восстановления пляжей после крушения танкеров к предстоящему лету.

Средняя стоимость 1 кв. м в новостройках Анапы по итогам третьего квартала 2025 года составила 212 тыс. рублей. Это на 58% ниже, чем в Сочи, где квадрат стоил около 336 тыс. руб. При этом за три квартала 2025 года объем продаж новостроек в Анапе уменьшился на 19% до 193 лотов, тогда как в Сочи на 56% до 757 лотов.

Никита Бесстужев