Массовое отключение света в Мурманской области: авария на ЛЭП, 40 лет износа, режим ЧС и действия властей

23 января в Мурманской области из-за непогоды обрушились пять опор ЛЭП, после чего в Мурманске и Североморске начались масштабные отключения электроэнергии. В области введен режим ЧС. Региональный СКР сообщил, что срок службы разрушившихся опор ЛЭП превышает 40 лет, и возбудил уголовное дело о халатности. «Россети» ведут монтаж новых опор, однако работы осложняют погодные условия. Главное о ситуации в Мурманской области — в подборке «Ъ».

Что произошло С 23 января в Мурманской области усилилась непогода: шел мокрый снег со шквалистым ветром.

На линиях электропередач «Россетей» образовались гололед и изморозь, что привело к энергоавариям.

Из-за непогоды обрушились пять опор ЛЭП на четырех линиях.

Часть жителей Мурманска и Североморска остались без света, отопления и горячей воды, сообщили в Telegram губернатор Мурманской области Андрей Чибис и глава Мурманска Иван Лебедев. Были остановлены котельные.

Последствия аварии устраняют энергетики из Мурманской и Ленинградской областей, а также Карелии.

Действия и заявления властей Мурманской области Из-за энергоаварий в Мурманской области ввели режим повышенной готовности.

Было ограничено энергоснабжение многоквартирных домов и уличного освещения, чтобы обеспечить энергией котельные, больницы, объекты водоснабжения и другие жизненно важные объекты.

К поздней ночи было восстановлено снабжение всех котельных, тепло начало поступать в дома жителей, писал в Telegram губернатор Чибис 24 января. Восстановление энергоснабжения, по словам Чибиса, займет не менее суток.

В Мурманской области ввели режим ЧС из-за «затяжного характера» аварии на электросетях. По словам Чибиса, это позволит привлекать дополнительную технику и материалы для восстановления линий электроснабжения.

По словам Чибиса, это позволит привлекать дополнительную технику и материалы для восстановления линий электроснабжения. Разморозки сотни домов удалось избежать в Мурманске и Североморске после аварии, написал Чибис в Telegram.

Губернатор призвал жителей ограничить использование электроприборов для снятия нагрузки на сети.

Работы по восстановлению электроснабжения ведутся на главной базе Севфлота — Североморске. Об этом сообщил глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков в Telegram.

Корабли Северного флота перевели в автономный режим электроснабжения для освобождения мощностей.

Котельные Заполярья работают штатно после крупной аварии на ЛЭП, сообщил оперштаб региона.

Действия и заявления СКР СУ СКР по Мурманской области возбудило уголовное дело о халатности ( ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Следователи проверяют качество содержания сетей и своевременность их очистки от гололедно-изморозевых отложений.

Пять промежуточных одноцепных опор на оттяжках обрушились 23 января в период с 4:00 до 15:00 на расстоянии около 7 км от Мурманска в направлении Североморска-3.

Две опоры работали с 1966 года, еще две — с 1982 года, одна — с 1988 года.

Срок эксплуатации опор составляет 40 лет, после чего каждые 5 лет ЛЭП и опоры ЛЭП подвергаются техническому освидетельствованию.

Следствие не выявило признаков внешнего воздействия на опоры линий электропередачи.

Действия и заявления «Россети Северо-Запад» Электроснабжение в Мурманской области восстанавливают круглосуточно.

На месте аварии опор ЛЭП в Мурманской области работают около 100 человек.

Специалистам «Россетей» пока не удалось восстановить линии электроснабжения. Ситуация осложняется метелью и сложным рельефом местности.

Организована доставка новых опор из Ленинградской области и Республики Карелия. Первые опоры ЛЭП уже доставили из Карелии.

Энергетики демонтируют поврежденные опоры ЛЭП. Идет монтаж новых опор линий электропередачи.

Из Архангельска для монтажа ЛЭП в Мурманской области вылетел Ми-8 с необходимыми материалами для проведения работ.

Жителей начали переключать на резервные мощности и перераспределять их, чтобы минимизировать время перебоев в электроснабжении.

Водонасосные и канализационные станции в Мурманске обеспечены электричеством.

В компании создана специальная комиссия для расследования причин технологических нарушений.

Что происходит в Мурманске и Североморске В Мурманске отключено наружное освещение. Не работают городские спортивные объекты не работают, в спортивных школах отменили тренировки. Об этом сообщил глава города Иван Лебедев в своем Telegram.

В Мурманске начали работать экстренные пункты помощи для населения, где можно зарядить телефон, получить продуктовый набор и кипяток.

В Мурманске 13 пунктов обогрева будут работать до полуночи, один — круглосуточно.

Около 20 продуктовых магазинов не работают в Мурманске из-за проблем с электричеством.

25 января жителям региона дали свет на несколько часов, после снова отключили, пишут СМИ.

В Североморске для снижения нагрузки на сети отключили от энергоснабжения 32 здания.

Отели Мурманска предлагают временное бесплатное размещение для семей с детьми, сообщило региональное министерство туризма и предпринимательства.

Минтуризма опубликовало перечень кафе и ресторанов, которые предоставляют скидки в связи с нарушениями электроснабжения.

В Североморске организовали бесплатное горячее питание от Центра здорового питания на базе учреждений образования.

Анна Токарева