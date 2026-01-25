Василию Бойко-Великому оставили растрату

Кассационный суд оставил в силе приговор основателю агрохолдинга «Русское молоко» и компании «Вашъ финансовый попечитель» Василию Бойко-Великому и трем его сообщникам. Они получили от шести до семи лет за растрату средств банка «Кредит Экспресс». Лишь бывшему предправления Алле Кабановой срок был снижен на два месяца. Что касается господина Бойко-Великого, то это наказание недавно было учтено при вынесении ему приговора по другому делу — о махинациях с подмосковными землями, в совокупности ему было назначено 15 лет 6 месяцев колонии.

Перед началом заседания во Втором кассационном суде общей юрисдикции, пока в зале налаживали видео-конференц-связь, было слышно, как Василий Бойко-Великий громко читал молитвы. Когда же началось слушание, выяснилось, что жалобы, помимо бизнесмена, подали бывшие предправления разорившегося банка «Кредит Экспресс» Алла Кабанова, главбух Мария Антонова, руководитель кредитного управления банка Анастасия Новотная и ее заместитель Егор Пихтин. Приговором Черемушкинского суда в октябре 2023 года все они были признаны виновными в особо крупной растрате, совершенной организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получили от шести с половиной до семи лет колонии общего режима. Позже Мосгорсуд основателю «Русского молока», которому было назначено шесть с половиной лет, смягчил срок на два месяца.

Как уже сообщал “Ъ”, суд установил, что в период с 2013 по 2018 год подсудимые похитили из «Кредит Экспресса» 190,8 млн руб. путем выдачи фиктивных кредитов. Как позже выяснило следствие, они оформлялись как на бывших клиентов банка, так и на сотрудников различных фирм, включая компании, подконтрольные Василию Бойко-Великому (ему лично вменяли в вину растрату 90 млн руб.). Это в итоге привело к банкротству кредитного учреждения.

В кассации фигуранты дела настаивали либо на его пересмотре, либо отсрочке исполнения приговора, как Анастасия Новотная, либо полном оправдании, как господин Бойко-Великий.

Последний, в частности, утверждал, что решение Мосгорсуда необходимо отменить потому, что при рассмотрении дела в апелляционной инстанции ему не дали ознакомиться с 11 из 23 томов, а также изучить аудиозаписи и протоколы судебных заседаний Черемушкинского суда. Кроме того, бизнесмен настаивал, что в деле нет доказательств его причастности к выводу средств из «Кредит Экспресса», хотя и не отрицал, что на некоторые из принадлежавших ему компаний кредиты оформлялись. Однако, по его словам, делалось это за его спиной. При этом господин Бойко-Великий указывал, что большая часть фиктивных сделок была оформлена на чужие компании, однако их владельцев не привлекли к уголовной ответственности.

Кроме того, Бойко-Великий утверждал в суде, что не было представлено данных, что он или его сообщники обогатились за счет растраты банковских средств, стало быть о корыстном мотиве говорить не приходится.

С свою очередь, экс-главбух банка Мария Антонова утверждала, что не контролировала выдачу кредитов, а лишь оформляла уже заключенные, проводя их по бухгалтерской отчетности. При этом она утверждала, что ее подпись часто подделывали, поскольку ее не ставили в известность об истинных намерениях. «Чтобы не делиться доходами, которых у меня и не было,— заверяла Антонова.— Ведь следствие не выявило у меня ни лишнего имущества, ни неучтенных счетов».

Бывшие предправления банка Кабанова и начальник кредитного управления Новотная отвергали в обвинении квалифицирующий признак «растрата, совершенная организованной группой». Да и сами кредитные договоры, по их словам, были реальны, поскольку часть их впоследствии погашалась. При этом Анастасия Новотная настаивала на том, что заслуживает отсрочки исполнения приговора, поскольку имеет малолетнюю дочь, которая находится на попечении престарелой матери-инвалида.

Суд, однако, посчитал доводы осужденных и их адвокатов неубедительными и оставил приговор в силе. Лишь Алле Кабановой срок был смягчен на два месяца, до шести лет четырех месяцев колонии — по одному из вмененных ей в вину эпизодов истек срок давности.

Отметим, что этот приговор Василия Бойко-Великого был учтен Можайским горсудом Подмосковья, который в ноябре прошлого года назначил бизнесмену наказание по другому уголовному делу — об организованном преступном сообществе, которое два десятка лет назад похитило в Московской области земельные участки стоимостью 347,9 млн руб. По совокупности двух приговоров бизнесмен получил 15 лет 6 месяцев колонии.

Алексей Соковнин