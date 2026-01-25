В Таганроге произошел крупный пожар на Мариупольском шоссе

В ночь с субботы на воскресенье на Мариупольском шоссе в Таганроге произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Сообщение о пожаре по адресу Мариупольское шоссе, 15 «а» поступило в ведомство в 1:40. Открытое горение было ликвидировано в 3:04, о полной ликвидации пожара, распространившегося на 250 кв. м., объявили в 6:00. Возгорание тушили 19 человек и пять единиц техники. Пострадавших в ходе происшествия нет.

Мария Иванова