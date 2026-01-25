В Ростове зрители гандбольного матча собрали 1 млн рублей на благотворительность

В субботу в Ростове-на-Дону прошел тематический гандбольный матч «Мишкопад». Пришедшие на него зрители собрали более 1,1 млн руб. для подопечного фонда «Дарина». Об этом сообщает пресс-служба ГК «Ростов-Дон».

Во Дворце спорта встретились ГК «Ростов-Дон» и «Астраханочка». Хозяева поля одержали победу со счетом 36:22 (12:13).

В рамках акции посетители Дворца спорта перед началом матча могли купить плюшевых мишек, средства от продажи которых пойдут на лечение 16-летнего Кирилла Дергачева. Мальчику с диагнозом «острый миелоидный лейкоз» необходимо было собрать 650 тыс. руб. для покупки препарата «Креземба». Однако гандбольные болельщики собрали более 1,1 млн руб., поэтому часть средств пойдет на лечение других подопечных фонда «Дарина».

В следующем туре Суперлиги ГК «Ростов-Дон» сыграет на выезде с «Лучом». Матч состоится 30 января в Москве.

Мария Иванова