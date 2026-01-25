Защита обжалует арест владельца рухнувшего ТЦ в Новосибирске

Сторона защиты обжалует решение суда Новосибирска о заключении под стражу предпринимателя Сергея Туркова — владельца ТЦ, при обрушении которого погиб человек и еще двое пострадали. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказал адвокат Евгений Старостенко. Защитник отметил, что причины обрушения ТЦ еще не установлены, а следствие уже добилось ареста собственника здания. «Если будет установлено, что причиной обрушения явилась ошибка в проектировании ТЦ или его строительстве, тогда автоматически мой подзащитный будет непричастен к этой истории. Он заключил договор с организацией, которая проектировала здание, и нанял людей, которые его возводили», — сообщил защитник.

Адвокат отметил, что необходимость ареста Сергея Туркова отсутствовала, поскольку тот не собирался никуда скрываться. Узнав об обрушении ТЦ, он, бросив все дела, приехал на место происшествия, предлагал пригнать технику для разбора завалов. МЧС включило его в штаб по ликвидации последствий ЧП. Кроме того, по словам защитника, его доверитель предоставил следствию всю интересующую документацию по зданию, отдал телефон, компьютер, назвал пароли к ним. В день трагедии коммерсант связался с потерпевшими и родственниками погибшего, оказал им финансовую помощь, рассказал адвокат.

Инцидент произошел 21 января. Кровля и второй этаж ТЦ (улица Наумова, 26, Первомайский район) обрушились. Конструкции первого этажа выстояли. В результате произошедшего один человек погиб, двое пострадали. Новосибирское управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Собственника ТЦ Сергея Туркова задержали.

Илья Николаев