В Крыму при пожаре частного дома погибли двое

При пожаре одноэтажного жилого дома в Сакском районе Крыма погибли два человека. Об этом сообщило ГУ МЧС по республике.

Здание площадью 100 кв. м было полностью охвачено огнем 24 января. В результате возгорания обрушилась крыша строения. Тела погибших обнаружили во время разведки на месте происшествия.

По предварительным данным экспертов испытательной пожарной лаборатории и дознавателей МЧС России, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Никита Бесстужев