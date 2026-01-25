В Крыму при пожаре частного дома погибли двое
При пожаре одноэтажного жилого дома в Сакском районе Крыма погибли два человека. Об этом сообщило ГУ МЧС по республике.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Здание площадью 100 кв. м было полностью охвачено огнем 24 января. В результате возгорания обрушилась крыша строения. Тела погибших обнаружили во время разведки на месте происшествия.
По предварительным данным экспертов испытательной пожарной лаборатории и дознавателей МЧС России, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении.