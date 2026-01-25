На юге России, включая Кубань, жертвами ОПГ при строительстве жилья стали почти 300 человек

Почти 300 человек стали жертвами организованной преступной группы, похищавшей деньги под видом строительства жилья на юге России, в том числе в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, участники ОПГ вели деятельность на территории Ростовской и Воронежской областей, Кубани и Республики Крым. Под видом возведения индивидуальных жилых домов злоумышленники похитили у 288 граждан более 1,1 млрд руб. В рамках расследования арестовано имущество обвиняемых и аффилированных с ними лиц на сумму свыше 120 млн руб.

Уголовное дело насчитывает 285 эпизодов. Также установлен факт легализации похищенных денежных средств на сумму более 260 млн руб. Ранее сообщалось, что расследование связано с мошенничеством при строительстве жилья с общим ущербом около 1 млрд руб.

Как уточнили в МВД, уголовное дело в отношении одного из предполагаемых организаторов и неустановленных лиц выделено в отдельное производство. Фигурант объявлен в международный розыск и, по предварительным данным, может находиться на территории Армении. По делу продолжается работа по установлению других потерпевших.

Никита Бесстужный