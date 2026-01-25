Мирошник: Украина создает «соответствующий фон» переговорам в Абу-Даби

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал массированный обстрел Белгорода. По его словам, так власти Украины создают «соответствующий фон» переговорам в Абу-Даби.

В публикации в Telegram-канале господин Мирошник привел слова губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о том, что обстрел Белгорода стал самым массированным с начала российско-украинского конфликта. «Очень похоже, что режим Зеленского создает "соответствующий фон" переговорам в Абу-Даби»,— написал посол.

В течение дня Родион Мирошник также комментировал удары по Брянской, Херсонской и Запорожской областям. В одной из публикаций он написал, что атаки «похожи на серию умышленных провокаций, реализуемых киевским режимом в период переговоров».

23 и 24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры рабочих групп России—США—Украины по безопасности. Источник ТАСС говорил, что результаты по итогам встреч есть. Собеседник «РБК-Украина» сообщал, что стороны достигли прогресса в обсуждении вопросов, касающихся прекращения огня, но не пришли к компромиссу по территориям. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил, что переговоры продолжатся на следующей неделе.