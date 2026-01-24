ХК «Сочи» уступил «Салавату Юлаеву»

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче 46-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 1:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

В этом сезоне соперники уже дважды встречались между собой и обменялись домашними победами. В третьем очном матче место в воротах у южан занял Павел Хомченко, а нападающий Даниил Сероух впервые с 23-го декабря попал в заявку на игру.

В первом периоде, несмотря на ряд опасных моментов, зрители не увидели заброшенных шайб. Лишь на 27-й минуте в большинстве уфимцы открыли счет в этом противостоянии благодаря канадскому нападающему Джеку Родуолду. Концовка третьего периода выдалась напряженной и результативной. Сначала канадец Шелдон Ремпал удвоил преимущество «Салавата Юлаева». Незадолго до финальной сирены Даниил Сероух поставил точку в матче. В итоге – минимальное поражение «Сочи» со счетом 1:2.

После 46 матчей «леопарды» имеют в активе 35 баллов и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова 26-го января на своем льду сыграют против «Шанхайских Драконов». Будущий соперник с 43 очками занимает девятое место в Западной Конференции.

Евгений Леонтьев