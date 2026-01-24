Карелия отправила в Мурманскую область конструкции для замены поврежденных ЛЭП

Карелия отправила металлические конструкции для замены поврежденных опор линий электропередачи (ЛЭП) в Мурманской области. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.

Первую партию конструкций Карелия отправила утром 24 января из Лоухского района, вторую — вечером из Петрозаводска. На месте ликвидации аварии в Мурманской области работают бригады из республики. «Чтобы оперативно доставить специалистов и материалы, выделили дополнительные снегоходы и вездеходы»,— написал господин Парфенчиков.

23 января в Мурманской области из-за непогоды обрушились пять опор ЛЭП. Электроэнергия пропала в Мурманске и Североморске, где базируется Северный флот России. Электроснабжение жилых домов и улиц ограничили. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что новые опоры ЛЭП также доставят из Ленинградской области.

По факту отключения электроснабжения в Мурманской области возбуждено уголовное дело о халатности. По предварительным данным, должностные лица сетевой организации не приняли вовремя необходимые меры по содержанию ЛЭП в надлежащем состоянии, а также по реагированию на аварийные отключения электроснабжения.