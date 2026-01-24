Мэр Краснодара рассказал о ходе строительства спорткомплекса на Домбайской

Физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Домбайской в Краснодаре готов на треть. Как сообщил глава города Евгений Наумов, подрядчик планирует нарастить темпы работ.

В Краснодаре одновременно возводятся три спортивных комплекса, и объект на улице Домбайской является самым большим. После открытия физкультурно-оздоровительный центр сможет одновременно вмещать более 120 спортсменов, в нем можно будет заниматься самбо, боксом, силовыми тренировками и вольной борьбой.

Ход строительства спорткомплекса проинспектировал мэр Краснодара во время рабочего выезда.

«Сегодня увидел, что стройка идет, подрядчик обещает нарастить темпы»,— написал Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Сейчас на объекте подрядчики возводят монолитный каркас и подготавливаются к установке кровли.

София Моисеенко