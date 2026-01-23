Хамасовцы получат партбилеты

Радикальное движение «Хамас» согласилось разоружиться и передать США карты своих тоннельных систем в секторе Газа в обмен на признание группировки политической силой. Палестинской организации, ответственной за резню 7 октября 2023 года в Израиле, дадут разрешение эвакуировать в третьи страны тех ее членов, которые хотят покинуть прибрежный анклав. Вероятно, трансформация «Хамаса» должна стать частью второго этапа урегулирования в секторе Газа, старт которого американская сторона официально объявила 14 января. Однако правительство, возглавляемое премьер-министром Биньямином Нетаньяху, имеет ряд возражений по поводу сделки США и «Хамаса».

О соглашении США и «Хамаса» 22 января сообщил со ссылкой на источники канал Sky News Arabia. По его данным, палестинское движение, до 7 октября 2023 года официально управлявшее сектором Газа, согласилось предоставить дипломатическим посредникам карты своих подземных тоннелей и сдать вооружение. Взамен радикальным боевикам будет дана возможность трансформироваться в политическую партию, которая могла бы участвовать в дальнейшей жизни Газы. А тем хамасовцам, которые хотят покинуть анклав, разрешили воспользоваться эвакуационными коридорами в третьи страны, вроде Турции, с гарантией, что по ним не будут наноситься удары ни сейчас, ни на территории принимающих государств в будущем.

Кроме того, по данным Sky News Arabia, еще одним пунктом договоренностей сторон является работа администрации Дональда Трампа над интеграцией сотрудников полицейских сил «Хамаса» в новую переходную администрацию сектора Газа. Но при условии, что кандидаты пройдут тщательную проверку со стороны американских и израильских силовиков.

Ранее о том, что администрация Трампа получила от руководства «Хамаса» официальный сигнал о готовности к демилитаризации, сообщали и источники портала Axios. Это случилось 14 января — в день, когда американцы официально объявили второй этап плана урегулирования ситуации в Газе.

Как проинформировал в соцсети X спецпосланник президента США Стив Уиткофф, новая фаза предполагает «переход от прекращения огня к демилитаризации, технократическому управлению и реконструкции».

По словам американских чиновников, план демилитаризации Газы уже разработан американской стороной. Он предполагает демонтаж военной инфраструктуры, которую долгое время использовали палестинские группировки, в виде подземных коммуникаций и мощностей по производству оружия. Согласно условиям плана, боевики должны переместить свое тяжелое вооружение «в место, где не будет возможности использовать его для нападений на Израиль». Отдельный пункт — это формирование полицейских сил Газы, которые будут действовать под эгидой новой технократической администрации.

Одновременно с этим США уже продумали формат реконструкции Газы, которая, как обещал в прошлом году глава Белого дома, должна превратиться в Ближневосточную Ривьеру. Выступая 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, зять американского лидера Джаред Кушнер представил «генеральный план» будущего анклава. На слайдах, созданных при помощи искусственного интеллекта, были изображены сверкающие высотные здания, многоквартирные дома, транспортные развязки и курортные зоны. По американским оценкам, строительство «новой Газы» на обломках практически уничтоженного войной анклава будет завершено всего за два-три года. Это потребует свыше $25 млрд, которые будут привлечены из частных средств, говорят США. При этом администрация Дональда Трампа ожидает, что затраты на реконструкцию послевоенной территории будут компенсированы последующим развитием «пляжного туризма» и возникновением «огромных инвестиционных возможностей».

«В сердце я человек, связанный со сферой недвижимости, и очень многое (в этом вопросе.— “Ъ”) решает локация. Я подумал: посмотрите на это место на берегу моря, посмотрите на этот прекрасный участок земли. Каким он может стать для стольких людей! Люди, которые жили так бедно, будут жить так хорошо!» — заявил господин Трамп, выступая на презентации «генерального плана» Газы в Давосе, добавив, что считает вооруженный конфликт между Израилем и «Хамасом», продлившийся примерно два года, логически завершенным.

Вместе с тем договоренности, в общих чертах согласованные Штатами и «Хамасом», вызывают существенные возражения у израильской стороны, в частности, те, которые касаются «ребрендинга» палестинских боевиков и превращения «Хамаса» в политическую силу в будущем сектора Газа. Как не раз отмечали израильтяне, сила, ответственная за «черную субботу» 7 октября, не может претендовать на какую-либо роль в Газе.

Нил Кербелов