В Азове произошла очередная коммунальная авария

В Азове произошла аварийная ситуация на водоводе на пересечении улиц Осипенко и Крымской в районе школы №13. Работы по устранению начались 23 января в 22:30. Ограничения потребителей не вводились. Об этом сообщила в Telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Для ликвидации аварии привлекли дополнительные силы: помпы МЧС Азова и Азовского района, две илососные машины марки «Скания». Ночью провели откачку воды из подвала дома на улице Крымской, 22.

Устранением проблем занимается АО «Азоводоканал» — четыре единицы техники и 12 сотрудников. Министр заявила, что держит ситуацию на личном контроле.

Антонина Пшеничная также сообщила об организации подвоза воды в Гуково и хуторе Бобов.

Тат Гаспарян