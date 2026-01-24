ТАСС: вопрос территорий остается самым сложным на переговорах по Украине

Территориальный вопрос остается наиболее сложным на трехсторонних переговорах между Россией, США и Украиной в Абу-Даби. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ryan Carter / UAE Presidential Court / Handout / Reuters Фото: Ryan Carter / UAE Presidential Court / Handout / Reuters

«Для России важен вывод ВСУ из Донбасса, — сказал собеседник агентства. — Для этого рассматриваются различные параметры безопасности».

Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Украинскую сторону представляет секретарь СНБО Рустем Умеров, США — спецпосланник президента Стив Уиткофф.

