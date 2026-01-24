В Новороссийске и Геленджике зафиксировали подъем уровня воды в реках

Из-за таяния снега на Кубани прогнозируют подъем воды в реках. По данным оперативного штаба региона, случаи подтопления зафиксированы в Новороссийске и Геленджике, уровень воды также поднялся в Абинском, Северском, Крымском и других районах края.

Утром 24 января повышение уровня воды было зафиксировано в хуторе Горном и в селе Мысхако под Новороссийском. Мэр города Андрей Кравченко сообщил, что специалисты в оперативном режиме произвели очистку систем ливнеотведения. На территории Цемдолины, Глебовки и Кирилловки установлены подтопления, сейчас вода идет на спад.

До высоких отметок поднялась вода в реке Мезыбь села Дивноморское под Геленджиком, а также в Джанхоте и Яшамбе. В настоящее время потоки перестали прибывать, как отмечает оперативный штаб региона.

«Подъем уровня рек без достижения неблагоприятных отметок фиксировали в Абинском, Северском, Крымском и Апшеронском районах, в Туапсинском муниципальном округе и Горячем Ключе»,— пояснили в оперштабе Кубани.

София Моисеенко