Рыбке не хватило пива

В России падают розничные продажи сушеных рыбных закусок: категория снеков в целом сейчас стагнирует после бурного роста годом ранее. Эксперты связывают снижение спроса с подорожанием такой продукции из-за нехватки сырья, а также падением популярности пива среди российских потребителей. Только в третьем квартале его продажи сократились почти на 17%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Филиппов, Коммерсантъ Фото: Евгений Филиппов, Коммерсантъ

С декабря 2024 года по ноябрь 2025 года розничная реализация сушеных рыбных закусок сократилась на 7% год к году в натуральном выражении, следует из данных аналитической компании «Нильсен». Спрос на чипсы за этот период снизился на 3%. При этом в денежном выражении категории показывают рост: продажи рыбных закусок выросли на 9%, чипсов — на 10,8%.

При этом годом ранее те же чипсы были одной из самых быстрорастущих категорий в индустрии снеков (см. “Ъ” от 11 июня 2024 года). Так, по подсчетам аналитиков «Нильсена», за 12 месяцев по ноябрь 2024 года реализация сушеных рыбных закусок в рознице выросла на 8,4%, чипсов — на 9,1%.

Спрос на сушеные рыбные закуски начал заметно снижаться начиная со второго квартала прошлого года, говорят в сети «Лента». Это связано с подорожанием сырья, в частности высокой стоимостью кальмара из-за низкого улова, поясняют в компании. Там добавляют, что схожая ситуация наблюдается и с картофельными чипсами: производителям приходилось весной закупать импортную картошку, что отразилось на розничной цене. Кроме того, снеки относятся к импульсным покупкам, подорожание которых вынуждает отказываться от них в пользу более значимых товаров или снижать их потребление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В Fix Price заявили, что не фиксируют у себя спада спроса на снеки. В сетях Metro, Auchan, «Магнит» и X5 («Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»), а также на крупных производствах снеков «КДВ Групп» (бренды BEERка, «Три корочки») и «Черноголовки» (Cheesl’s, Bon Giorno) не предоставили “Ъ” комментариев.

Председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупные продуктовые сети в России) Станислав Богданов говорит, что в категории снеков идет перераспределение спроса в сторону продуктов категории ЗОЖ. По его словам, с классических соленых картофельных чипсов часть аудитории переключается на тыквенные семечки, овощные и фруктовые чипсы, снеки из водорослей, орехи, батончики-мюсли.

Сейчас категория снеков стагнирует. По данным «Нильсен», за 12 месяцев по ноябрь 2025 года в целом натуральные продажи в индустрии снеков, куда входят указанные категории, увеличились всего на 0,3% год к году.

На семечки и соленые закуски (сухарики, попкорн) спрос вырос на 2,6%, орехи — на 1,5%, соленое печенье — на 1,3%.

По данным АКОРТ на конец января 2026 года, в среднем в одном магазине в зависимости от его формата представлено от 140 до 650 товарных позиций различных видов снеков. Примерно 35% такой продукции приходится на чипсы — их насчитывается от 36 до 236 позиций.

Отчасти снижение спроса на снеки связано и с сокращением продаж пива в России, считают в «Ленте». Только за третий квартал 2025 года реализация пива сократилась на 17,9%, до 171,3 млн декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. Такое сокращение потребления пива во многом связано с холодным и дождливым летом, а также заметным ростом цен на эту продукцию (см. “Ъ” от 28 октября 2025 года).

Сушеные рыбные снеки действительно имеют корреляцию с продажами пива, спрос на которое в этом году замедлился летом, соглашается Станислав Богданов. В целом категория снеков отличается волатильным спросом, который может в отдельные периоды расти или снижаться в том числе из-за погодных факторов, констатирует господин Богданов.

Владимир Комаров