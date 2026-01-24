Полиция изъяла у жителя Егорлыкского района почти полкилограмма наркотиков

В Егорлыкском районе полицейские задержали 46-летнего местного жителя, у которого изъяли 437,8 г марихуаны.Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Егорлыкскому району действовали на основе оперативных данных. При обыске в доме подозреваемого полицейские обнаружили растительное вещество.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является марихуаной общей массой 437,8 грамма. Следствие установило, что мужчина хранил наркотики для собственного употребления.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ — незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере. Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

Тат Гаспарян