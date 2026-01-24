На Кубани восстановили права матери участника СВО

В Павловском районе Краснодарского края многодетной матери участника специальной военной операции отказали в назначении страховой пенсии по старости досрочно. Права женщины восстановили после вмешательства правоохранительных органов, о чем сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным прокуратуры Кубани, в страховой стаж многодетной матери не засчитали сведения о воспитании сына, выполняющего задачи в зоне СВО и награжденного одной из государственных наград. В ведомстве заявили, что мужчина родился в 1998 году на территории Украины, но с шести месяцев постоянно проживает в России.

Прокуратура направила иск в суд о признании права матери военнослужащего на назначение страховой пенсии. Суд Павловского района удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Матери участника СВО назначили ежемесячную пенсию в размере более 16 тыс. руб.

София Моисеенко