Режим беспилотной опасности объявили в Краснодарском крае

Днем 24 января на Кубани объявили беспилотную опасность. Об этом уведомили в РСЧС.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным РСЧС, на территории Краснодарского края существует угроза падения БПЛА. Граждан, находящихся в зданиях, призвали отойти от окон и укрыться в помещениях с капитальными стенами.

В случае, если тревога застала на улице, необходимо спрятаться в ближайшем здании или заглубленном помещении. При обнаружении обломков БПЛА жителям региона рекомендуется держаться от них подальше и сразу обращаться в 112.

София Моисеенко

