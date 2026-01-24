Режим беспилотной опасности объявили в Краснодарском крае

Днем 24 января на Кубани объявили беспилотную опасность. Об этом уведомили в РСЧС.

По данным РСЧС, на территории Краснодарского края существует угроза падения БПЛА. Граждан, находящихся в зданиях, призвали отойти от окон и укрыться в помещениях с капитальными стенами.

В случае, если тревога застала на улице, необходимо спрятаться в ближайшем здании или заглубленном помещении. При обнаружении обломков БПЛА жителям региона рекомендуется держаться от них подальше и сразу обращаться в 112.

София Моисеенко