Делегация России покинула отель в Абу-Даби перед вторым днем переговоров

Российская делегация покинула гостиницу в Абу-Даби перед вторым днем заседания трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

Первое заседание трехсторонней группы в столице ОАЭ прошло вечером 23 января. ТАСС сообщал, что первые раунды переговоров пройдут в закрытом формате без присутствия прессы.

Сегодня ожидается продолжение переговоров. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ адмирал Игорь Костюков. США представляет спецпосланник президента Стив Уиткофф, Украину — глава СНБО Рустем Умеров. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, все участники российской делегации — военнослужащие.

